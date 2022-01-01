Что такое временная электронная почта или одноразовая электронная почта?

Служба временной или одноразовой электронной почты — это бесплатная услуга, которая предоставляет вам адрес электронной почты одним нажатием кнопки и не требует никакой личной информации для его получения. Он предоставляет вам возможность регистрироваться на различных веб-сайтах, в службах и приложениях, а затем получать активационное сообщение электронной почты или код активации для созданной учетной записи, не предоставляя им свой личный адрес электронной почты, тем самым сохраняя вашу конфиденциальность и защищая ваш почтовый ящик от заполняются рекламными спам-сообщениями в будущем. Возможно, вы слышали об услуге с такими названиями, как временная электронная почта, одноразовая электронная почта, временная электронная почта, виртуальная электронная почта, анонимная электронная почта, поддельная электронная почта, Мохмал, 10-минутная почта, Моакт, Gmailnator, Партизанская почта, быстрая электронная почта, 10-минутная почта, временная почта.

Зачем нужна временная почта?

Как вы знаете, большинство интернет-сайтов, таких как сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, а также книги, игры, фильмы, веб-сайты блогов и т. д., требуют электронной почты для регистрации и использования различных услуг, которые они вам предоставляют, или даже прочитайте содержимое и опубликуйте комментарий или загрузите документ или файл. Раньше люди использовали свою личную электронную почту, полученную от Gmail, Outlook/Hotmail, Zoho Mail, Mail, Mailbox или аналогичных служб, для регистрации и получения сообщения электронной почты об активации, содержащего ссылку или код, отправленный для проверки учетной записи. Проблема не здесь, а последствия для вас, если вы используете свою личную электронную почту, заключаются в том, что все эти службы теперь имеют ваш адрес электронной почты, и это может подвергнуть вас множеству надоедливых спам-сообщений в будущем. Решение состоит в том, чтобы сохранить вашу личную почту в тайне и вместо этого использовать временную почту, чтобы важные сообщения, которые вы получаете от друзей и родственников или даже с работы, не были потеряны и смешаны с сотнями рекламных объявлений о косметике, украшениях, часах, путешествиях, рейсах, предложения отелей и т.д.

Использование временной почты

Вы можете использовать его при подписке на любой сайт, чтобы вам не нужно было указывать свой личный адрес электронной почты, чтобы не заполнять его сообщениями, которые вы можете получить позже. Мы периодически меняем домен, используемый для созданных временных писем, чтобы пользователи могли использовать Сервис на сайтах, которые распознали и заблокировали наши предыдущие домены. Существует множество применений временной почты, в том числе:

Зарегистрируйтесь на сайтах, которые предлагают бесплатный пробный период для пользователей, таких как VPN-сервисы, Netflix и т. д. Служба Mohmal позволяет создавать временную почту одним щелчком мыши, поэтому вы можете создавать новую учетную запись с новой временной почтой каждый раз, когда заканчивается пробный период, и продолжать пользоваться этими услугами.

Регистрация на сайтах, в приложениях или службах, требующих создания учетной записи для загрузки определенного файла, просмотра их содержимого или даже взаимодействия путем комментирования. Вам не нужно использовать свою личную электронную почту, все, что вам нужно сделать, это создать временную электронную почту и использовать ее для регистрации, а затем загрузить файл, который вы хотите загрузить с сайта, или воспользоваться услугами, которые они предоставляют.

Создание нескольких учетных записей на определенном сайте. Завести сразу несколько постоянных почтовых аккаунтов и ввести личные данные очень сложно и долго. С легкостью вы можете получить несколько временных адресов электронной почты всего за несколько кликов. Используйте эти адреса для регистрации на любом понравившемся онлайн-сервисе столько раз, сколько хотите, без каких-либо ограничений.

Как создать временную почту

Служба временной почты Mohmal дает вам возможность выбрать имя и домен, которые вы можете легко запомнить, или вместо этого получить случайный временный адрес электронной почты, что мы и рекомендуем. Нажмите на кнопку «Случайное имя» в верхней части главной страницы вишневого цвета, и сайт сгенерирует случайный временный адрес с новым доменом, который онлайн-сервисы или приложения еще не распознали и не занесли в черный список, как обычно, отслеживая такие сервисы и черный список их доменов, поэтому мы периодически меняем этот домен. Вверху страницы вы увидите свой адрес электронной почты. Нажмите на отображаемый адрес электронной почты, и он будет скопирован. Теперь вы можете пойти и зарегистрироваться на любом веб-сайте или в приложении, которое вы хотите, и после того, как вы предоставите им временный почтовый адрес, который вы получили, и процесс регистрации будет завершен с ними, и они скажут вам, что отправят активационное электронное сообщение, вернитесь на наш веб-сайт и обновите страницу, чтобы обновить ее и отобразить все новые входящие сообщения электронной почты, и если сообщение электронной почты для активации не появляется, мы советуем вам немного подождать и снова обновить страницу. И не забывайте, что временная почта имеет срок действия, который вы не сможете использовать после его истечения, поэтому обязательно продлите этот срок, нажав на кнопку «Продлить срок действия», расположенную под временным адресом электронной почты, который мы вам предоставили. Когда вы закончите пользоваться временной почтой, нажмите кнопку «Удалить». Если вы этого не сделаете, не волнуйтесь, сервис автоматически удалит ваш временный почтовый адрес после истечения срока действия.

Что предлагает сервис Mohmal?